Alt-J, il trio londinese al Roma Summer Fest

Dopo quattro anni, il trio londinese è pronto per tornare in Italia per promuovere il suo quarto album The Dream, uscito l’11 febbraio 2022. Gli alt-J hanno già dato un assaggio del loro nuovo lavoro con Get Better, uno dei brani più emozionanti che la band abbia mai scritto e U&Me, prima anticipazione del disco dal sound vivace ed estivo, svelata a settembre 2021.

The Dream è un album di intrighi, bellezza e umanità: questi sono gli ingredienti che hanno reso gli alt-J una band di fama internazionale. Nel nuovo album la bellezza e l’oscurità si intrecciano continuamente, passando dai momenti più intimi della band fino a storie ispirate da gialli, racconti di Hollywood e dal famoso Chateau Marmont.

È un album che ha preso forma durante la pandemia, ma non necessariamente ne deriva. “La pandemia mi ha fatto sentire un nuovo senso di responsabilità come autore. E anche se gli eventi descritti non sono reali, credo, o almeno spero, che questo sia il brano più autentico e vero che io abbia mai scritto” ha rivelato Newman a proposito di Get Better. Unger-Hamilton ricorda la sua reazione dopo aver ascoltato la demo: “quando Joe l’ha suonata per me per la prima volta sono scoppiato in lacrime. È stato un lungo pianto”.

Dopo un potentissimo tour mondiale a supporto del precedente album RELAXER pubblicato nel 2017, gli alt-J hanno ridefinito in The Dream il suono di una band che sperimenta più di quanto abbia mai fatto. Rinvigoriti dopo la loro pausa più lunga, la band capitanata da Joe Newman ha sapientemente equilibrato l’arte della sperimentazione con attimi di pure estasi.