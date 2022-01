Gli Alma Acustica all'Hard Rock Cafe

Continuano gli appuntamenti con la musica live di Hard Rock Cafe Roma. Giovedì 20 gennaio a partire dalle 20.30 sul palco del locale di via Veneto sale il duo formato dalla voce di Francesca Romana D'Andrea di Radio Dimensione Suono Roma e la chitarra acustica di Andrea Pulicati con il loro progetto musicale Alma Acustica che si arricchisce delle percussioni di Max Boco.

Nato nel 2021, Alma Acustica fonde la voce di Francesca Romana D’Andrea, giovane speaker di Dimensione Suono Roma, che alla passione per la radio abbina anche quel per il canto, alla tecnica e alle ritmiche acustiche della chitarra di Andrea Pulicati creando un mix di sonorità lounge che al momento giusto si evolvono in ritmi coinvolgenti, trasformando le più importanti hit italiane e internazionali in arrangiamenti originali. Ad accompagnare il duo c’è il percussionista Max Boco, per rendere l’atmosfera ancora più coinvolgente, mentre si assapora il gusto di Hard Rock.

In linea con le disposizioni di sicurezza per il contenimento dei contagi da Covid-19, gli eventi di live music di Hard Rock Cafe Roma rispettano il protocollo Safe & Sound, assicurando il distanziamento, il controllo della temperatura corporea e del Green Pass rafforzato, e la sanificazione immediata degli spazi utilizzati.

Per info e prenotazioni contattare: rome_sales@hardrock.com; 06 4203 0501