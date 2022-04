Alma Acustica, Fabrizio Celea e il Radio Sonica Live Show all'Hard Rock Cafe

Il 5 e il 19 maggio, nel tempio rock di via Veneto, terzo appuntamento e serata finale del Radio Sonica Live Show, contest musicale dedicato ad artisti emergenti romani e non solo. I vincitori saranno premiati al termine della finalissima: in palio un’intervista in diretta radiofonica, un brano in rotazione su Radio Sonica e la possibilità di esibirsi nuovamente dal vivo.

Le serate sono condotte dal giornalista e speaker Riccardo Zianna con il supporto organizzativo di Carolina Baccaro, entrambi di Radio Sonica. Il contest è nato dalla collaborazione tra Radio Sonica e le community di Indieffusione (con Adila Salah e Francesco Tosoni), Rapaholic Magazine (con Sergio Mattarella e Francesco “Sane” De Paolis) e, per la prima volta, Alba Eventi (con Alice Caronna) che – insieme al pubblico dell’Hard Rock Cafe – compongono la giuria.

La programmazione di maggio dell’Hard Rock Cafe vede protagonista Alma Acustica, il 12 maggio, con Francesca Romana D’Andrea, speaker di Dimensione Suono Roma. Già ospite del Cafe di Via Veneto a gennaio, Alma Acustica fonde la voce di Francesca Romana D’Andrea con i ritmi acustici della chitarra di Andrea Pulicati. Il risultato è un mix di sonorità lounge che si evolvono in ritmi coinvolgenti, trasformando i più grandi successi italiani e internazionali in arrangiamenti originali. Le percussioni di Max Boco, che accompagna il duo, rende l’atmosfera ancora più coinvolgente.

Il sipario sul “maggio musicale” di Hard Rock Cafe si chiude il 26 maggio con la Fabrizio Celea Band. Fabrizio Celea, cantautore romano, rende omaggio alla musica d’oltreoceano che ispira da sempre la sua musica, ossia Bruce Springsteen & co. Sarà anche l’occasione per eseguire alcuni brani inediti. Con lui, Fabrizio Frattali al basso, Lorenzo Aliberti alla chitarra ed Emanuele Della Cuna alla batteria.

Il programma mensile di Radio Sonica Live Show

Giovedì 5 Maggio - Radio Sonica Live Show | terza serata

Giovedì 12 Maggio - Alma Acustica con Francesca Romana D'Andrea (Dimensione Suono Roma)

Giovedì 19 Maggio - Radio Sonica Live Show | serata finale

Giovedì 26 Maggio - Fabrizio Celea band