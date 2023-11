"Allegri illustratori" al Caffè delle Esposizioni

“Ai”, non è solo l’acronimo in inglese dell’intelligenza artificiale, ma anche del progetto degli Allegri Illustratori che saranno al Caffè delle Esposizioni (dentro al Palazzo delle Esposizioni di Roma) i prossimi 2 e 3 dicembre.

Il gioco è semplice: metti un numero X di illustratori di chiara fama in una stanza per un tempo determinato e lasciali liberi di creare. E se alla prima edizione erano in 10, ora, dopo il successo dei precedenti appuntamenti, gli illustratori sono diventati 20 e avranno 12 ore per completare la loro opera.

Nel corso della due giorni, sarà possibile ammirare le opere delle precedenti edizioni, allestite per l’occasione, girare per gli spazi espositivi e vivere in tempo reale il ‘davanti’ le quinte della produzione delle opere dei nuovi illustratori coinvolti. A lavori terminati, si potranno acquistare le opere e supportare così gli artisti e Emergency: all’associazione umanitaria sarà devoluta la metà del ricavato delle vendite.



L’appuntamento con gli Allegri Illustratori sarà anche un Festival nel Festival, con la celebrazione delle bolle in tutte le sue forme, che andranno ad interagire con le illustrazioni. A corredo di questo momento d’arte, infatti, ci sarà la possibilità di degustare 30 vini allegrissimi, provenienti da cantine di Italia e Francia, molte esclusive per l’occasione selezionate dagli esperti di Supernaturale. È prevista anche un guest d’eccezione: Riccardo Magno dell’Azienda Agricola La Torretta di Grottaferrata, che presenterà in anteprima il suo Bolla di Grotta 2022.

Il tutto condito dalla musica di dj amici di SuperNaturale.