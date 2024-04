"Alla scoperta di Roma" di e con il Maestro Paolo Gatti

Tra tutte le città del mondo, Roma è una di quelle più ricche di storia, tradizioni, misteri e leggende. Un centro storico che non ha eguali, dove ogni angolo ha una storia da raccontare e una musica da ascoltare.

Una musica popolare forse poco conosciuta rispetto a quella napoletana, ma che ha ispirato artisti e autori prestigiosi come Romolo Balzani, Ettore Petrolini, Gabriella Ferri, Anna Magnani e tanti altri, che hanno dedicato la loro carriera artistica per divulgare la cultura popolare romana nel mondo.

"Alla scoperta di Roma" è uno spettacolo ricco di detti e proverbi popolari, di curiosità sugli usi e costumi del popolo romano, accompagnati da canzoni, stornelli, sonetti e serenate come "Nina si voi dormite", "Barcarolo Romano", "Serenata sincera", "Cento campane", "Amore vie' giu'" e molte altre.

Il Maestro Paolo Gatti, virtuoso della chitarra classica, eseguirà i diversi brani del repertorio della musica popolare romana, accompagnato dalla cantante Roberta Giacobetti. Inoltre, è prevista la partecipazione straordinaria del gruppo musicale Archetipo Ensemble.

Il progetto è vincitore dell’Avviso Pubblico “finalizzato alla raccolta di Proposte progettuali per la realizzazione di eventi, manifestazioni, iniziative e progetti di interesse per l’Amministrazione capitolina di rilevanza cittadina” promosso da Roma Capitale in collaborazione con Zètema Progetto Cultura



DATA E ORARIO :

Martedì 14 maggio ore 17,00



DOVE :

Teatro Anfitrione

Via di San Saba 24



INGRESSO GRATUITO