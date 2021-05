Alla scoperta di Campo Marzio tra curiosità, fascino e mistero

Avete mai sentito parlare della dea Iside e del famoso Campo Iseo che si estendeva proprio in una vasta area del Campo Marzio? Ancora oggi passeggiando in centro si scorgono avanzi di sculture che con molta probabilità decoravano quell'area monumentale.

E poi che dire del Pantheon o della Colonna di Marco Aurelio, o dei resti del tempio di Adriano. Tutti luoghi di cui si andrà alla scoperta nel corso della passeggiata organizzata da 10 Guides of Rome nel Weekend.

Sabato 8 maggio, la guida Elena, dà appuntamento a tutti i partecipanti alle 10,30 in piazza Venezia per una piacevole passeggiata

alla scoperta del Campo Marzio.

Tutte le informazioni sulla visita

GUIDA: Elena

APPUNTAMENTO: ore 10,30 piazza Venezia sotto il balcone del Palazzo di Venezia

COSTO VISITA:

•€ 10,00 intero

•€ 5,00 sconto bambini da 6 a 15 anni.

•Pacchetto famiglia: 1 gratuito per il secondo figlio.

•Alfine di rendere piu agevole la conduzione della visita guidata, sarà necessario il noleggio di auricolari (rigorosamente sanificati) al costo di € 1,50 a persona.

INFO PRENOTAZIONI: Si richiede l'invio di una mail entro il 7 maggio, a: 10guidesofrome@gmail.com, o un sms o whattsapp al numero: 3286919997, specificando:

• titolo della visita e data

• numero dei partecipanti

• nome, cognome e recapito telefonico

• Il pagamento della visita guidata avverrà direttamente sul luogo di incontro del gruppo

• Si raccomanda il rispetto delle regole di distanziamento e l’uso della mascherina per l’intera durata della visita.