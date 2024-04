Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Passeggiata nel quartiere Statuario alla scoperta delle borgate urbano-rurali ‘Caroni’ che caratterizzarono la prima edificazione della zona, parte dell’agroromano, nell’ex Tenuta Roma Vecchia tra Via Appia Nuova e la Ferrovia Roma-Napoli.

L’area fu edificata grazie alla convezione che l’ing. Caroni stipulò con il Governatorato di Roma negli anni '40 per portare Roma ai Colli e per poter costruire delle Città Giardino Satelliti di sfollamento.

Il tour racconterà i tracciati urbani, l'impianto architettonico delle edificazioni e lo sviluppo storico e sociale dell'epoca ricostruendo le informazioni raccolte attraverso l'analisi e la catalogazione di documentazioni provenienti da archivi differenti, accompagnate da attività di rilievo e analisi territoriale in situ, sviluppate dallo studio ArchIN per lo scopo di realizzare un archivio storico urbano del quartiere.

Visita consentita a un massimo di 25 persone per volta della durata di 120 minuti. Accesso con prenotazione su sito Open House Roma e rush line (rush line: accesso anche senza prenotazione in sostituzione dei visitatori prenotati che non dovessero presentarsi)

Accesso consentito a persone con disabilità motorie. E' permesso fare foto.