Alla scoperta del cielo al Parco astronomico di Rocca di Papa

Al Parco Astronomico “Livio Gratton” di Rocca di Papa – nel cuore del Parco dei Castelli Romani – nei venerdì sera si va alla scoperta del cielo grazie agli eventi divulgativi denominati AstroIncontri, organizzati dall’Associazione Tuscolana di Astronomia (ATA), impegnata da oltre 25 anni nella promozione e diffusione della cultura scientifica.



Venerdì 9 dicembre (ore 20:45) è in programma l’AstroIncontro “La firma delle stelle: i raggi cosmici” della categoria “Stelle astrofile”, per immergersi nell’affascinante mondo dell’astronomia. Ad aprire l'evento sarà la conferenza di taglio divulgativo sui raggi cosmici a cura del ricercatore dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) Alessio Porcelli.



“L’Universo è pieno di eventi dalla potenza inimmaginabile, come a esempio le Supernove o le Galassie coi Nuclei Attivi. La firma di questi fenomeni è una radiazione che arriva a noi continuamente, radiazione che abbiamo scoperto poco più di un secolo fa: i raggi cosmici. Ma cosa possono dirci di questi eventi e, in generale, delle stelle? Come si producono le loro straordinarie energie? Come li investighiamo? Ne parleremo il 9 dicembre al Parco astronomico di Rocca di Papa”, spiega il Dott. Alessio Porcelli, relatore della conferenza.



La conferenza sarà abbinata all'osservazione diretta del cielo a occhio nudo e attraverso gli strumenti disponibili nel giardino dell’Osservatorio, in particolare il mega-Dobson da 40 cm di diametro, e alla visita alle sale espositive, alle installazioni del Parco Astronomico e alla cupola, che ospita la strumentazione di ricerca.



Crediti foto: Franco Silvestrini, socio operativo dell’ATA