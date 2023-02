Alla scoperta del cielo al Parco astronomico di Rocca di Papa

Al Parco Astronomico “Livio Gratton” di Rocca di Papa – nel cuore del Parco dei Castelli Romani – nei venerdì sera si va alla scoperta del cielo grazie agli eventi divulgativi denominati AstroIncontri, organizzati dall’Associazione Tuscolana di Astronomia (ATA), impegnata da oltre 25 anni nella promozione e diffusione della cultura scientifica.



Venerdì 17 febbraio (ore 20:45) è in programma l’AstroIncontro “1923: quando l’Universo divenne davvero enorme grazie alla scoperta di un’anonima stella variabile nella Galassia di Andromeda” della categoria “Stelle astrofile”, per immergersi nell’affascinante mondo dell’astronomia.



Ad aprire l'evento sarà una conferenza divulgativa a cura dell’esperto dell’ATA Rino Cannavale. “Nel 1923 la scoperta da parte di Edwin Hubble di una piccola stella variabile nella Galassia di Andromeda, assolutamente identica a tante altre stelle variabili della stessa categoria, diventò la prova ricercata da tanto tempo per dirimere una volta per tutte il dibattito sulle dimensioni reali del nostro Universo – spiega Rino Cannavale – A 100 anni da quell’evento, racconteremo una fantastica storia che lega calcolo, studio, astronomi capaci, strumenti di avanguardia ed anche un pizzico di fortuna, come sempre”.



Al termine della conferenza divulgativa il pubblico potrà osservare il cielo a occhio nudo e attraverso gli strumenti disponibili nel giardino dell’Osservatorio, in particolare il mega-Dobson da 40 cm di diametro e visitare le sale espositive, le installazioni del Parco Astronomico e la cupola, che ospita la strumentazione di ricerca, con gli esperti dell'Associazione.



Crediti foto: Franco Silvestrini, socio operativo dell’ATA