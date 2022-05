Alla scoperta del cervo, visita guidata nella Settimana Europea dei Parchi

Indirizzo non disponibile

Un'escursione per andare alla scoperta del cervo, nel Parco dei Monti Simbruini. E' l'attività gratuita proposta per venerdì 27 maggio, alle 10, in occasione della Settimana Europea dei Parchi (qui il programma completo).

Un'occasione per approfondire la conoscenza del re del bosco, si parlerà della reintroduzione del cervo nel territorio del Parco e durante la visita guidata si potranno vedere, tramite dimostrazioni di radiotelemetria, le modalità con le quali vengono monitorati i cervi reintrodotti in natura.

Tutte le informazioni sull'escursione

Venerdì 27 maggio ore 10:00

Bivio Prataglia-Campaegli Cervara di Roma

Prenotazione obbligatoria:

PARCO MONTI SIMBRUINI

mail: ufficio.naturalistico@simbruini.it

Foto di repertorio