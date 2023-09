Alla scoperta degli animali domestici del Lazio tra biodiversità e tradizione locale

Al via il Progetto “Gli animali della fattoria" dedicato alla conoscenza degli animali domestici e realizzato grazie al contributo di ARSIAL – Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio e Regione Lazio. Il progetto, sviluppato in una serie di laboratori tematici sugli animali domestici, permetterà di conoscere e valorizzare l’immenso patrimonio di biodiversità domestica del territorio. Oggi molte varietà di animali domestici stanno scomparendo e grazie al lavoro di Arsial e Regione Lazio si sta cercando di recuperare un patrimonio unico che per decenni è stato la fonte di sussistenza dell’economia rurale del territorio.

Con il Progetto “Gli Animali della Fattoria grandi e piccini potranno entrare in contatto con le tante specie domestiche che accompagnano l’uomo da secoli.



Di seguito il calendario eventi



• 16 settembre 2023 “La biodiversità degli animali domestici”

• 17 settembre 2023 “Le api e l’apicoltura biologica”

• 23 settembre 2023 Pecora, asino e cavallo: i veri “motori” dell’economia rurale

• 24 settembre 2023 La colombicoltura: una tradizione antica millenni

• 30 settembre 2023 “Dall’uovo alla gallina”



Ogni laboratorio si svolge in due turni dalle ore 09:30 alle 12:30 e dalle ore 16:00 alle 19:00.

La partecipazione ai laboratori è gratuita ma è necessaria la prenotazione al numero 3313921324.

Per informazioni chiamateci al 3313921324 o scrivete a info@fattoriapertutti.it