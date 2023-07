"Alla ricerca della Via Lattea": spettacolo al planetario e osservazione astronomica a Rocca di Cave

Entra nel vivo la stagione estiva del Geomuseo Planetario di Rocca di Cave: sabato 15 luglio alle 21.00, infatti, è il momento della prima osservazione astronomica di luglio.



Il programma della serata, organizzata dall’Associazione Le Nove Muse Onlus, prevede in apertura uno spettacolo di planetario in cui i nostri divulgatori scientifici vi accompagneranno in un viaggio nello spazio con una proiezione fulldome immersiva, commentando in diretta il programma e svelandovi alcuni dei segreti dell’universo.



Al termine dello spettacolo, ci sposteremo nel rinnovato piazzale del Planetario per esplorare insieme al telescopio e a occhio nudo gli oggetti del profondo cielo, grazie alla limpidezza del cielo di Rocca di Cave, con particolare attenzione alla Via Lattea, protagonista fin dall’antichità di antichi miti e leggende.



La serata, per i temi e per i tempi di osservazione, è consigliata per un pubblico di età superiore ai 7 anni.

Il costo è di 12 euro per gli adulti e di 8 euro per gli under 12.



Per maggiori informazioni: geomuseoroccadicave@gmail.com