"All'ombra dei grandi alberi": produttori, osti ed escursioni naturalistiche all'Ex Cartiera Latina

"All'ombra dei grandi alberi" è l'appuntamento di Vivi i parchi del Lazio, in programma domenica 30 agosto, insieme a Slow Food, ai produttori del Mercato della Terra e agli osti chiocciolati presso la suggestiva location dell'Ex Cartiera Latina. L'evento, all'interno del Parco Regionale dell'Appia Antica, è ad ingresso gratuito.

Un luogo immerso nella natura e nella storia di Roma. L'evento si tiene nel cuore del parco dell'Appia Antica non a caso: è l’ultimo pezzo di Agro romano rimasto intatto all'interno della città e conserva un'immensa ricchezza di biodiversità e una bellezza unica al mondo.

I protagonisti della giornata saranno:

MERCATO DELLA TERRA

Acquaranda – formaggi e CacioFiore, presídio Slow Food

Azienda Vitivinicola I Pàmpini – Vino

Az. Agricola Migrante – Vino

Az. TreBotti - Vino

Az. Loredana Guidoni - Gelatine di Vino e non solo

Molino7Cento – Olio d’oliva

Birrificio Vale La Pena – Birre

Azienda Mauro Perini – Ortofrutta

Predio Potantino - Legumi e farine speciali

Il fuco e l'operaia - Mieli

Barikamá - Yogurt

Gran Fornaio 20 20 - Pane

E con la collaborazione di Vivai Graziella e Api Romane.

GLI OSTI

Saranno presenti tre delle migliori osterie romane, alcune insignite con la 'Chiocciola' dalla Guida Slow Food di Osterie d'Italia, cui si aggiungerà un'offerta di cucina etnica, esempio del melting pot capitolino. Ognuno porterà le proprie specialità e tutti i visitatori potranno degustarle a costi popolari. Gli osti sono il canale di comunicazione tra i produttori e i cittadini-coproduttori.

Grappolo D’Oro

Da Cesare Al Casaletto

Al Velodromo Vecchio

Bazar – Taverna Curdo Meticcia

LABORATORI DEL GUSTO E DIBATTITI A CURA DI SLOW FOOD ROMA

Per i laboratori è necessario iscriversi attraverso apposito form

• h 11:30 E 17.00 LE ERBE DELL’APPIA ANTICA

Un bel tour dedicato alla raccolta delle erbe spontanee e il loro uso in cucina - a cura dei nostri esperti Slow Food.

Min 10 persone a turno. Prenotazione obbligatoria.

• h 12:00 NEL NOME DEL PANE

Falsi miti, tabù e curiosità su l'arte bianca a cura del maestro panificatore Marco Bocchini. Prenotazione obbligatoria.

• h 16:00 CUCINE DEL MONDO, LE BRACCIA APERTE DI ROMA

Un laboratorio che ci trasporterà lontano per scoprire i punti di contatto con le preparazioni della nostra amata capitale. Garip preparerà piatti povero ma nutriente, semplice ma accogliente.

Prenotazione obbligatoria.

• h 17:30 TERRE E CITTÀ' - ANTEPRIMA TERRA MADRE 2020

L'impegno delle associazioni, delle istituzioni, delle realtà agricole e del settore alimentare nel suo complesso affinché Roma e il Lazio entrino a far parte in modo autorevole e originale nella rete delle esperienze internazionali che si sono attivate per migliorare la sostenibilità e la resilienza dei sistemi alimentari locali. Per garantire l'accesso al cibo buono, pulito, giusto e sano a tutti e la tutela degli ecosistemi e della biodiversità. Prenotazione obbligatoria.

• h 19:00 LA RICOTTA ROMANA, IDENTITÀ DI UNA COMUNITÀ

Già nel I° sec d.C. Columella nel De Rustica illustra le tecniche di preparazione della ricotta ovina che appartengono da sempre alla tradizione romana. Il mastro casaro Massimo Antonini, con strumenti casalinghi di uso quotidiano, mostrerà il processo di produzione artigianale della ricotta in un laboratorio dedicato a chiunque voglia cimentarsi nell'autoproduzione o semplicemente saziare la propria curiosità. Prenotazione obbligatoria.



LABORATORIO A CURA DI API ROMANE

• 17.00 DEGUSTAZIONE GUIDATA DI MIELI

Api Romane vi invita a partecipare ad un viaggio sensoriale alla scoperta del miele. Accompagnati da Ellen Belardi, iscritta all’Albo Nazionale degli Esperti in Analisi Sensoriale del Miele, degusteremo alcune varietà di questo prezioso alimento scoprendone caratteristiche e proprietà.

Contributo richiesto: € 6,00

Per info e prenotazioni scrivere a info.apiromane@gmail.com

ATTIVITA' PER BAMBINI (a pagamento)

- Il piccolo zoologo: Scopriamo chi è lo zoologo! Durante la passeggiata faremo esercitazioni alla ricerca di tracce e segni, prenderemo campioni per realizzare insieme un diario di campo - a cura di Nereide. Massimo 10 bambini.

Adatto a: bambini dai 7 ai 10 anni

Durata: 40 - 45 minuti - turno ore 11:00

Contributo richiesto: 5 € a bambino

Per informazioni e prenotazioni: info@nereide.eu o tramite telefono al numero 339.3930313

- Giochi botanici: Scopriamo insieme il parco intorno all'ex-Cartiera Latina attraverso giochi che ci aiuteranno a riconoscere le foglie e ad associarle a forme più conosciute - a cura di Nereide. Massimo 10 bambini.

Adatto a: bambini dai 5 ai 10 anni

Durata: 40 - 45 minuti - turno ore 11:45

Contributo richiesto: 5 € a bambino

Per informazioni e prenotazioni: info@nereide.eu o tramite telefono al numero 339.3930313

- Albero...raccontami! Gli alberi hanno una storia da raccontarci, siete pronti ad ascoltarla? Attraverso una passeggiata ascolteremo cosa hanno da dirci. - a cura di Nereide. Massimo 10 bambini.

Adatto a: bambini dai 7 ai 10 anni

Durata: 40 - 45 minuti - turno ore 12:30

Contributo richiesto: 5 € a bambino

Per informazioni e prenotazioni: info@nereide.eu o tramite telefono al numero 339.3930313

- Da Zero a Mille Zampe: piccoli amici delle nostre città - a cura di G.Eco

Adatto a: bambini dai 3 anni in su

Durata: 45 min. - turni alle ore 16-17-18-19. Contributo richiesto: 5 € a bambino

Per informazioni e prenotazioni: info@gecologia.it o tramite WhatsApp al numero 392.1924792.

- Laboratorio di "Pupazze di pezza"

Turni alle ore 16:30; 19:30

Contributo richiesto: 12 € a bambino

Per informazioni e prenotazioni: mariacarmela@hotmail.it o tramite WhatsApp al numero 339.1468746.

- Laboratorio di "decorazione T-Shirt"

Turni h 18:30 e h 21:00

Contributo richiesto: 12 € a bambino

Per informazioni e prenotazioni: mariacarmela@hotmail.it o tramite WhatsApp al numero 339.1468746.

ALTRE ATTIVITA’ GRATUITE PER ADULTI

- L'Appia antica in minicar elettrica

Visita guidata in minicar elettrica per over 65. A bordo della minicar elettrica una guida vi accompagnerà lungo l'antico tracciato della Regina Viarum, illustrando i principali monumenti. Un tour alternativo alla scoperta dell'Antica Via Appia. Ore 11.00 e ore 17.00 prenotazione obbligatoria max 4 persone.



- Le donne dell'Appia

Priscilla e Annia Regilla sono solo due delle donne che fecero grande l'Appia Antica. Poco conosciute ma importantissime nelle loro testimonianze, monumenti celebri all'epoca del Grand Tour, oggi meno noti. Storie di grande attualità in un percorso affascinante e ricco di spunti. Ore 17.00 prenotazione obbligatoria max 12 persone.



- La valle della Caffarella

La Campagna Romana a un chilometro dal Colosseo. Passeggiata naturalistica in compagnia dei Guardiaparco.

Ore 18.00 max 15 persone prenotazione obbligatoria. Durata 2 ore.



- La Cartiera Latina

La storia millenaria dell'attuale sede del Parco Regionale dell'Appia Antica. Dalla follutura della lana alla produzione di carta. Un polo di interesse culturale, tra le Mura aureliane e il fiume Almone.

Ore 11.30 - 16.30 - 18.00 prenotazione obbligatoria max 10 persone.

Per maggiori informazioni consultare il sito : www.slowfoodroma.it e scrivere a info@slowfoodroma.it. Qui l'evento Facebook.