Va in scena il 15 e 16 aprile all’Altrove Teatro Studio "Vedrai che cambierà". Diario di una cantautrice, con la regia di Paula Carrara. Un breve ma intenso spettacolo in compagnia della musica, per raccontare, tra ironia e trepidante attesa, il viaggio interiore che ognuno di noi può intraprendere.

Prendendo spunto da questo strano e distopico periodo che abbiamo vissuto, la voce dell’istrionica attrice Chiara Claudi ci accompagna in un percorso ricco di domande aperte e risposte intime, che risuonano da sempre nell’eco della storia dell’uomo.



Tra Battiato, Gaber e le canzoni inedite di Laura Raimondi, la musica fa capolino tra momenti irriverenti, esilaranti e riflessivi, diventando lo snodo vitale delle emozioni nascoste nelle parole.

Sul palcoscenico nudo solo un microfono, due sgabelli, un’attrice, uno smartphone e la musica che viene dall’alto: la solitudine artistica erige il plexiglass immaginario della quarta parete e porta ad uno straniamento musicale che ci ricorda quei momenti in cui non ci erano permesse non solo le relazioni sceniche, ma gli abbracci, i baci e la voglia di scoprire l’altro.

Un monologo che cerca il dialogo, una musica che abbraccia il silenzio, un’attrice che dopo un lungo e dorato percorso cerca il personaggio più difficile da recitare: se stessi.