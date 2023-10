All'Accademia Filarmonica Romana la musica classica incontra il rap e l'elettronica

Nasce una nuova collaborazione fra Accademia Filarmonica Romana e Promu Label, etichetta discografica che promuove prodotti artistici trasversali, abbracciando diversi ambiti (classica, jazz, contemporanea, progetti crossover), discipline e nuove tecnologie con l’obiettivo di aprirsi a un nuovo pubblico.

La Sala Casella accoglierà alcuni dei suoi artisti, con l’ascolto di brani tratti dalle recenti incisioni di quest’anno, con la partecipazione di Andrea Penna, giornalista e conduttore radiofonico, che introdurrà il pubblico all’ascolto, dialogando con gli interpreti.



Il 13 ottobre alle ore 20.00 verrà presentato l'innovativo progetto del violoncellista Simone De Sena "Cronache del dono e della maledizione", album che fonde al suo interno diversi stili musicali, poesia, letteratura e ispirazioni cinematografiche: dalle musiche per violoncello solo, di autori contemporanei come Giovanni Sollima, John Zorn, Mark Summer, all’elettronica del producer emergente Whitenoise28; dalle liriche dei rapper della scena underground romana Esdì e Lebby J, fino ai riferimenti dell’Inferno di Dante, nella nota interpretazione di Vittorio Gassman.



Originale anche la rielaborazione contemporanea La Follia 2.0: il tema musicale – tra i più antichi della musica europea – verrà eseguito al violoncello, con l’intervento della musica elettronica di Whitenoise28, il rap di Esdì e Lebby J e gli insert vocali estratti dalla lettura di Vittorio Gassman del I Canto dell’Inferno di Dante.



Il concerto sarà accompagnato dal testo scritto e interpretato da Esdì, che narrerà gli ultimi istanti di vita di un serial killer, traendo spunto dall'immaginario della filmografia di Lars Von Trier, offrendo al pubblico uno spettacolo di "teatro-musica" dal gusto "noir": un esperimento assolutamente inedito per il panorama italiano della musica da camera.



13 ottobre, ore 20.00

Sala Casella, Accademia Filarmonica Romana

Via Flaminia 118



Simone De Sena, violoncello

Esdì, voce narrante e rap

Whitenoise28, elettronica





Per maggiori informazioni: info@promu.it