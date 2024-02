Alfa in concerto al Palazzo dello Sport

Prezzo non disponibile

"Ci vediamo nei palazzetti x la prima volta, vorrei poterlo dire al me di 10 anni fa che passava le ore davanti ai tutorial di chitarra su youtube". Lo ha scritto Alfa su Instagram, annunciando ai fan il tour 2024.

Dopo la partenza al Forum di Milano lo scorso 24 febbraio, il cantante reduce dal successo di Sanremo 2024 con la sua "Vai", farà tappa anche a Roma,. Il tour dal titolo "Non so chi ha creato il mondo ma so che era innamorato" arriverà nella Capitale, il prossimo 15 novembre, al Palazzo dello Sport.

Biglietti in vendita su Ticketone.