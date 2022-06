Alex Britti alla Casa del Jazz

Alex Britti, da sempre noto per aver fatto cantare la sua chitarra e riconosciuto come uno dei bluesman tra i più bravi ed eclettici della?scena italiana ed internazionale, arriva alla Casa del Jazz, nella serata di sabato 25 giugno. E' infatti tra i protagonisti di Summertime, la rassegna musicale estiva a Villa Osio.

Alex Britti a Summertime 2022

Il 2022, anno della?“ripartenza”?vede Alex Britti pubblicare, per l’inizio dell’estate, con la sua etichetta It.Pop, il suo primo disco interamente strumentale, attesissimo da tutti i suoi fan e dagli estimatori.?

In questo periodo storico dove tutto diventa?“fluido”?dove si tende ad osare e non etichettare, dove non esistono più confini di genere, Alex coglie la palla al balzo e sforna un disco che prende spunto dal blues, ma attinge a piene mani da qualsiasi genere sia del passato che presente, ricreando così una sorta di?melting pot delle fluidità.

L’uscita sarà seguita da un tour che prenderà il nome proprio dal titolo del nuovo lavoro discografico e che si preannuncia piuttosto lungo, ciò per dar modo a più persone di poter ascoltare l’Artista dal vivo e godere del suo innato virtuosismo e della sua classe a tutto tondo.

Il concerto sarà per coerenza ricco di atmosfere diverse, eterogenee, senza confini, senza una collocazione spazio/tempo, ciò grazie a degli arrangiamenti che gli piace definire, trasversali, in cui il suo innato virtuosismo si fonde con ritmiche incalzanti e un sound che è il risultato di tutta una vita trascorsa ad assorbire il meglio da ogni genere musicale. Un concerto molto fruibile caratterizzato dalle? ?linee melodiche penetranti e molto riconoscibili dei brani inediti a cui vengono affiancati i brani scelti dal repertorio di Alex che lui ama definire ironicamente i?lati “C”, ovvero i non singoli, quei brani contenuti in un album che per caratteristiche, ma non per minore qualità non hanno mai brillato di luce propria a differenza dei Singoli, che vanno in classifica.?

I lati “C” sono quei brani che in un album fungono da collante e che mai come in questo caso si fondono alla perfezione con lo spirito di questo tour in cui per una volta è la canzone al servizio dei protagonisti e non il contrario.

Sul palco sarà accompagnato da tre musicisti,?Giulio Rocca alla batteria, Emanuele Brignola al basso e Michele Papadia all’organo Hammond, pianoforte e tastiere. Tre professionisti solidi, eclettici, con grande esperienza alle spalle, all’altezza di affrontare un repertorio importante e a cui bastano poche note di un brano per capire dove andranno a parare.?“Una Banda”?come ama definirla Alex?“consapevole di parlare la mia stessa lingua, quella universale della musica con la M maiuscola.”