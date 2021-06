Alessandro Haber in Haber & Bukowski a ParcoMilvio

Dal 25 giugno al 10 settembre la seconda edizione di ParcoMilvio porta a Roma incontri e dialoghi green, teatro, musica, cinema e tante iniziative dedicate alla sostenibilità e alle arti per offrire, non solo ai residenti del quartiere ma a tutti i cittadini, la possibilità di immergersi nella natura.



Giovedì 1 luglio alle ore 21.00 si terrà lo spettacolo di Alessandro Haber in Haber & Bukowski.



Racconti e Poesie, un emozionante percorso letterario per omaggiare uno degli scrittori più amati del 900.



Personaggio straordinario, eccentrico, caotico e geniale, Bukowski nei testi letti da Haber fa un percorso della propria esistenza e ricorda la sua vita fatta di eccessi tra alcol, sesso e solitudine. Uno straordinario one man show definito dal Corriere della Sera “uno spettacolo notturno, umido, viscerale, metropolitano che si svolge a ritmo sincopato, evoca odori forti... È uno spettacolo che ha il sapore dell’eccesso”.

