Alessandro Deledda alla Casa del Jazz

I "poliziotteschi" di Alessandro Deledda saranno protagonisti dell'hard boiled jazz in "Club Notturno Live" in anteprima nazionale alla Casa del Jazz di Roma, venerdì 15 marzo.

"Per questo lavoro mi sono ispirato al cinema e ai b-movie anni '70 e in particolar modo ai film 'poliziotteschi', film di azione con una modalità sonora molto funky e, mi si passi il termine, molto ‘zappiana’; stilisticamente, armonicamente, ritmicamente e anche melodicamente tipico del jazz elettronico di quegli anni!.

Club Notturno è la soundtrack di un ipotetico b-movie sull’immaginario della vita dei musicisti: strani personaggi che vivono di notte e macinano chilometri tra una data e l’altra. Un focus sulla scena musicale di quando il jazz, favorito dalla sperimentazione degli strumenti ‘elettrici’, virava verso un linguaggio più ricco consegnando alla storia un nuovo sound e nuovi nomi come Azymuth, Napoli Centrale, The Headhunters, Return to forever, Weather Report. Il Club Notturno di Alessandro Deledda segue questo filo rosso lungo cinquant’anni in maniera più che naturale, alla pari di altri artisti contemporanei come Alfa Mist, con cui ha avuto il piacere di condividere il palco la scorsa estate, Kamaal Wiliams, Joe Armon-Jones, giusto per citare alcuni nomi di una scena frizzante e meritevole di attenzione.