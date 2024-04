Alessandro Cives EleoNora Live

Dopo il successo ottenuto nelle ultime due edizioni del Festival di Roma, dedicato alla canzone d’autore, Alessandro Cives ed EleoNora si esibiranno sul palco del Polmone Pulsante , in due live distinti, per proporre tutto il loro repertorio più significativo.



Stefan Cello accompagnerà con il violoncello entrambi i cantautori in ciascuno dei loro live.



I live di Alessandro Cives e quello di EleoNora si svolgeranno sabato 20 aprile alle ore 19.30 presso il Polmone Pulsante alla Salita del Grillo, 21 Roma. L’evento, organizzato da Roma Cantautori, annovera tra i partners coinvolti nell’operazione: Terre Sommerse, Musa Distorta, Atlantis e, naturalmente, il Polmone Pulsante.



Al termine delle esibizioni, il pubblico potrà visitare il Museo sotterraneo del Polmone Pulsante contenente le maggiori opere di Saverio Ungheri relative sia al movimento dell’Astralismo da lui stesso redatto assieme ad altri importanti artisti ed intellettuali, sia relative al filone dell’ Arte Bionica. Durante la visita sarà possibile ammirare anche scorci della Roma Sotterranea.



Roma Cantautori, ideatrice, organizzatrice e promotrice anche e soprattutto del Festival di Roma, fa sapere che, i live di Alessandro Cives e di EleoNora, fanno parte di una serie di concerti che si legano al progetto “Roma Cantautori” e che ha, come fine, quello di approfondire la ricerca cantautorale non solo nel territorio circostante bensì anche a livello nazionale e di promuovere i cantautori e le cantautrici della scena cantautorale italiana precedentemente scomparsa e ricreata da Roma Cantautori solo nell’ultimo decennio.