Alessandro Cipollari & The Boogie Cats in concerto al Charity Café

Venerdì 23 dicembre la musica dal vivo è ancora una volta protagonista al Charity Café del rione Monti con Alessandro Cipollari & The Boogie Cats Quartet.

La band nasce dalla comune passione per il repertorio boogie woogie e jump degli anni 40 e 50 e ripropone nei suoi concerti il sound dei grandi maestri come T-Bone Walker, Tiny Grimes, Johnny Guitar Watson e molti altri. Insieme ad Alessandro Cipollari sul palco di Via Panisperna, in questa serata prenatalizia, ci saranno Francesco D'Agnolo al piano, Federico Ullo al contrabbasso e Luciano Micheli alla batteria.

Una formazione composta da musicisti assai attivi nel panorama capitolino che compirà un tuffo nel passato in un'epoca che ha prodotto una musica indimenticabile.



Line-up

Alessandro Cipollari: voce & chitarra

Francesco D'Agnolo: piano

Federico Ullo: contrabbasso

Luciano Micheli: batteria



Charity Café

Via Panisperna 68

Nel mese di settembre il locale sarà aperto dal martedì al sabato dalle 18:00 alle 02:00

AperiTIME dalle 19 alle 21

Inizio Live h 22 | il martedì h 21

Ingresso con Prima Consumazione Obbligatoria al prezzo minimo di € 10 - successive al prezzo di menù - No prenotazione