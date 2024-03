Alemoa live al Wishlist club

Proseguono al Wishlist Club - Via dei Volsci 126/B - i live targati Radio Rock. A salire sul palco del celebre locale del quartiere romano di San Lorenzo, saranno questa volta, venerdì 15 marzo, gli Alemoa.



Reduce dalla pubblicazione dell’album d’esordio Fammi Male (B2S Music, distribuzione Believe), contraddistinto da un math rock sfuggente con ritmiche dispari e chitarre cristalline, la band presenterà al pubblico il nuovo singolo Tutto Sbagliato - già trasmesso in anteprima sulle frequenze di Radio Rock.



“Dopo più di vent’anni di esperienza nel ripetere scelte sbagliate, nel rompere promesse e nel creare disagio in chi ci sta accanto con quelle che per noi sono semplici sviste, abbiamo deciso di mettere a frutto le competenze maturate scrivendo un pezzo”, spiegano gli Alemoa commentando l’uscita del brano.



Ad aprire il concerto i Karma.