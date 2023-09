Alemoa live sul palco di Largo Venue

Prodotto da Radio Kaos Italy l’evento si svolgerà sabato 30 settembre 2023 all’interno di Largo Venue, spazio dedito alla musica live, immerso in un magico giardino a due passi dal quartiere Pigneto. Una serata che ha tutto il sapore di una notte di clubbing romano in cui la musica è l’unica protagonista. Per creare un ambiente in cui la musica si fonde con l’innovatività delle figure emergenti del panorama musicale italiano. Sul palco di Largo Venue si esibiranno SPZ e gli Alemoa, due progetti musicali che hanno attirato particolare attenzione degli addetti ai lavori e non solo.



Protagonista in apertura di serata sarà SPZ, nome d’arte di Andrea Spaziani, artista e producer romano. Progetto musicale con un flow versatile dalle sonorità indie rock fino a toccare sfumature synthwave. Definito “colui che vuole portare la psichedelia nel classico pop italiano”, SPZ crea un’atmosfera nostalgica che ci riporta negli anni 80 ma con un tratto distintivo contemporaneo.

Seguiranno poi sul palco gli Alemoa, band romana dalle peculiari caratteristiche distintive math/midwest emo, trasmettono in un flusso continuo le proprie emozioni. Il progetto nasce da Lorenzo, alla chitarra, Manuel, alla batteria, e Gabriel, voce, che insieme hanno già solcato i palchi di numerosi festival portando la loro musica in ogni zona dello Stivale. Gli Alemoa riescono a far emergere il suono di ogni strumento durante il live rendendo la loro performance suggestiva e coinvolgente.