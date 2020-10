Aleida Live al Crash Roma

Crash [A]Live presenta: ALEIDA.



Aleida è il nuovo progetto di brani originali di Alessandra Liotta, giovane polistrumentista e cantautrice di origini siciliane.

Classe ’87, sin da piccola viene educata all'ascolto musicale quando a soli 9 anni viene ammessa al conservatorio ed inizia così il suo lungo percorso nella musica classica, che la porterà a conseguire un doppio Diploma di II livello per l'insegnamento di flauto traverso.

Grazie all'attività di flautista viene scelta come membro dell’orchestra per lo spettacolo Padre Cicogna, composto e diretto dal maestro Nicola Piovani.

Nel frattempo partecipa a diversi concorsi canori siciliani che la condurranno, nell'edizione del 2006, alle selezioni per il Premio Mia Martini, fino a prendere parte alla finale trasmessa in diretta su Rai 2.

Appena adolescente, inizia a scrivere brani originali, alternando concerti di musica classica nei teatri ai live nei club con la sua band.

Forte delle sue radici, compone Mai, brano che ha emozionato l'intero Teatro Vittorio Emanuele II di Messina (di cui ne hanno fatto menzione testate come Repubblica.it, Ansa Sicilia, la Gazzetta del Sud) e incentrato sul dramma dell’alluvione che ha colpito la città intera nel 2009.

The voice of the sea e A testa in giù sono i suoi primi brani pubblicati online. Nel 2015 partecipa al Concorso nazionale della canzone d’autore presso il C.E.T. di Mogol, riscontrando ottimi risultati fra il pubblico e la giuria. Da fine 2018 è in attivo con il nome d’arte Aleida, il progetto di inediti dal quale, il 26 marzo 2019, è nato Eccomi, il nuovo EP registrato insieme alla sua band a Roma, presso il Recording studio La strada (Kabhum - la serie).



Aleida - One woman band. Lo show "Eccomi - acoustic live" si concentra sui brani inediti della cantautrice, con un genere musicale che spazia dall'acustico indie-pop fino al pop elettronico. I brani saranno interamente arrangiati con chitarra acustica, tastiera, flauto traverso, pad di batteria elettronica e voce. Sarà utilizzata anche una loop station, strumento che permette di effettuare delle registrazioni live per poi riprodurle come accompagnamento.

In scaletta, oltre agli inediti, si proporranno alcune cover di brani che sono stati fonte di ispirazione per il suo percorso musicale, con degli arrangiamenti personali. Uno spettacolo unico per la sua forma e per il sound ricercato.



L'appuntamento con Aleida al Crash Roma è giovedì 5 novembre, apertura locale dalle ore 18:00, per gustare un aperitivo o una cena accompagnati da ottima musica live dalle ore 20:30.



CRASH [A]Live è un percorso tra progetti artistici di particolare intensità, che muove i suoi passi al Crash, un salotto informale in stile industriale rivisitato nel cuore del quartiere Trieste a Roma.

Crash [A]Live è il momento in cui l’artista supera il presente e affianca la dimensione comunicativa a quella creativa, imprimendo diverse espressioni di sé nella memoria di chi ascolta.

Crash [A]Live è il luogo dove le vibrazioni sonore trascendono le distanze create dai filtri della tecnologia, invitandoci a entrare in contatto con le nostre emozioni più profonde.

Il Crash Vibes & Wines è un locale di Roma che offre Drink, Cibo e Musica dal vivo. Il meglio dell'eccellenza enogastronomica del territorio, tra innovazione e buona tradizione. La tradizione del gusto, quello genuino di un tempo, si rinnova rivoluzionando il concept di degustazione e ospitalità.



I prodotti tipici locali che celebrano ed esaltano la memoria del territorio, riscoprono una nuova anima fatta di innovazione e sperimentazione. Un incontro scontro scandito a ritmo del crash, il piatto della batteria che in musica chiude una fase musicale e ne apre un’altra, definisce rotture e cambiamenti.



Per tutte le informazioni sul Crash e i suoi eventi potete visitare il sito web www.crashroma.it