Albametraggi presenta "Parco della Vittoria"

Albametraggi torna venerdì 22 marzo con “Parco della Vittoria”, il corto di Vittorio Perrucci. L’appuntamento è alle 20,30 per la cena sociale, a seguire accendiamo il proiettore.

In sala sarà presente il regista. Casale Alba 2, via Gina Mazza (Parco di Aguzzano, Rebibbia)



A proposito di Albametraggi: Maria Cristina, Federico, Flavio e Silvia sono un gruppo di giovani creativi appassionati cinema che hanno dato vita ad Albametraggi nell’autunno del 2022 come rassegna non competitiva di cortometraggi narrativi indipendenti e realizzati a basso budget.



Albametraggi vuole costituire una piccola alternativa ai principali canali di distribuzione del cinema che tendono a privilegiare un gruppo ristretto di voci; a escludere le produzioni brevi e indipendenti degli autori e delle autrici emergenti, e ad alimentare sistemi di competizione. L'obiettivo è creare a partire dal cinema una comunità di creativi e creative che – faticando a riconoscersi altrove - dialoghi, rifletta sulle possibilità del cinema breve indipendente, sui suoi contenuti e meccanismi realizzativi.