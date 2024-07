Alabaster DePlume alla Casa del Jazz

Gran finale della rassegna New Waves con due dei protagonisti di spicco della nuova scena anglosassone: il compositore, sassofonista e attivista Alabaster DePlume, attivo a Manchester e il producer e pianista autodidatta Alfa Mist.

Alabaster DePlume è un compositore, sassofonista, attivista, poeta e oratore di Manchester, UK. Da qualche anno è di casa al leggendario spazio creativo di Londra Total Refreshment Centre: è qui che ha realizzato gli ultimi suoi album, un affascinante e inafferrabile mix di spiritual jazz, spoken poetry e global sounds. Nel 2023 esce "Come with Fierce Grace” una serie di brani nati nelle stesse sessioni che avevano portato al precedente "Gold", di cui rappresenta una versione più libera e impro, sempre ad alto tasso poetico. PJ Harvey lo ha recentemente inserito nella sua personale playlist nel 2023. Risale invece ad aprile 2022 "Gold-Go Forward in the Courage of your love” atteso seguito del precedente "To Cy & Lee: Instrumentals Vol.1. Entrambi i dischi hanno una genesi piuttosto unica che riflette l'estetica e la portata "politica" dell'azione artistica di Alabaster. "To Cy & Lee" nasce quando Alabaster lavorava per Ordinary Lifestyles, un'associazione caritatevole di Manchester che aiuta persone con disabilità a vivere una vita piena nella propria casa. È qui che conosce Cy e Lee. Il suo lavoro consisteva nel far socializzare i ragazzi, e lui lo ha fatto attraverso la musica. Hanno creato melodie insieme, in diversi momenti della loro giornata, DePlume ha registrato queste sessioni estemporanee al telefono, per poi rielaborarle nel suo studio.

“Ci sono cose che non possiamo esprimere a parole, ma che possiamo raccontare con suoni e musica. Questi ragazzi hanno meno parole di noi, qualcuno non ne ha proprio. Quando mettiamo i nostri sentimenti nella musica – che liberazione!”. È un metodo che usa anche nei suoi show dal vivo, dove possibile, mettendo sé stesso e i musicisti in circolo. Anche il successivo "Gold" esprime un modus operandi e un'attitudine del tutto particolari: ben 19 tracce organizzate in due settimane di registrazione in cui musicisti sempre diversi per ogni seduta (tra questi Tom Skinner dei Sons Of Kemet) hanno suonato senza un canovaccio preciso se non la capacità di connessione e di porsi in una condizione di aiuto ed empatia reciproci. Alfa Mist è un artista autodidatta che ha imparato da solo a capire il pianoforte, lo ha fatto a orecchio, sezionando le complessità armoniche di quei suoi dischi formativi, fondendo gradualmente il proprio stile ritmico con l’immediatezza dell’improvvisazione jazz, il tutto legato a un pervasivo senso della melodia. Così insieme ai musicisti Kaya Thomas-Dyke, Emmavie e Dornik Leigh, che Alfa ha incontrato all’università, ha costruito la propria rete di collaboratori attorno alla scena jazz londinese della metà degli anni 2010. “Mi sono concentrato su chi sono nella mia musica, ma ora sto esplorando dove sono", dice Alfa Mist. "Mi chiedo: come sono arrivato qui?" Questa è la domanda che è alla base del quinto album degli Alfa, “Variables”. Attraversando il succulento swing da big band, ritmi boom-bap che fanno scuotere la testa e melodie struggenti, il disco è espansivo, pieno di sentimento e commovente, sia nel corpo che nello spirito.

In “Variables”, la sua seconda uscita per ANTI-, Alfa realizza il suo lavoro musicale più compiutamente realizzato ed espressivo fino ad oggi, abbinando il suo orecchio attento per linee di pianoforte in loop, memorabili ed emozionanti, con groove intuitivi e un'improvvisazione jazz a flusso libero. Dall’apertura porte a inizio concerto e da fine concerto a fine serata dj set a cura di dj STRADA. Da radici popolari di pizzica e tarantella poi al reggae e dub fino ad alti bpm di bass music da tutto il mondo, così si sviluppano i set di STRADA. Synth, percussioni e suoni africani incontrano i vicini del Medioriente fino all’America Latina. Amapiano, batida, cumbia, chaabi, baile funk brasiliano con orecchio sempre alla musica tradizionale.