Al teatro porta portese va in scena Le ta me di Nicholas Gallo

Va in scena il 25 e il 26 novembre al Teatro Porta Portese, LE TA ME, spettacolo scritto e diretto da Nicholas Gallo, con Fabio Camassa e Demian Aprea.

LE TA ME nasce dalla necessità di mettere alla prova il nostro stato mentale dopo varie sofferenze sopportate nel periodo della pandemia.

Protagonisti sono tre giovani, anime quasi disperse senza più un punto di riferimento.

Quello che accade tra le persone potrebbe tranquillamente essere il risultato di ciò che abbiamo provato nei tre mesi di lockdown, da marzo a maggio del 2020.

Ogni comportamento dell'uomo appare insolito, che ruolo potrebbe avere la follia? Che cosa abbiamo imparato da tutto questo?

Un dibattito tra chi è ancora fiducioso (con riserva) e chi ha perso ogni speranza durante il primo lockdown.

Una retrospettiva sulle nuove emozioni nate nel periodo della pandemia e il risultato di ciò che sta accadendo tra le persone.

I dialoghi si susseguono accompagnati da una chitarra elettrica vibrante che funge da filo conduttore tra le due fasi: lockdown e nuova libertà. Le note della chitarra, a volte, danno l'impressione di non finire mai, esattamente come quello che al momento percepiamo nel quotidiano.

Una pièce che scava nel nostro quotidiano, nelle nostre menti, nell’attualità, nella società pervasa da questi tempi incerti.



Dopo il debutto romano LE TA ME proseguirà la sua tournèe a Fiumana (FC), Arsoli (RM), San Casciano in Val di Pesa (FI), Faenza ( RA), Perugia, Castellammare di Stabia e Napoli.