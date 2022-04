Al Teatro Petrolini Me pari Walter

Jessica Ferro torna con la commedia brillante “Me pari Walter”, scritta e diretta da Giuditta Di Chiara, che andrà in scena, a data unica, il prossimo 20 Aprile al Teatro Petrolini di Testaccio, dopo i tre sold out registrati a marzo al Teatro Elettra. Un atto unico che vede protagonisti gli attori Jessica Ferro, Giorgia Paolini e Cristiano Arsì.

Da questa nuova data la produzione è affidata a Resalio Produzioni, una nuova realtà nel mondo editoriale, con un’esperienza ventennale di professionisti nel settore editoria, musica e cinema, che avrà il compito di portare il progetto teatrale in tour per l’Italia, a partire dall’estate 2022. Un nome che rimanda alla resilienza ma che, soprattutto, vuole far avvicinare chiunque al magico mondo dell’arte investendo in opere nuove, giovani e cariche di energia.

Ma perché “Me pari Walter”? Lo scoprirete solo ed esclusivamente vedendo lo spettacolo.

Immaginiamo di guardare una fotografia e di poter entrarci dentro, per poter rivivere alcuni momenti. Immaginiamo di poterli anche cambiare, di poter suggerire ai personaggi le migliori battute da dire, o incassare di nuovo i colpi della vita, ma con una diversa consapevolezza.

Così il personaggio principale si ritrova a dirigere le scene della sua stessa vita: Jessica Ferro è Sabrina che ricorda, tramite il suo alter ego, incarnato da Giorgia Paolini, le sue vicissitudini sentimentali con i personaggi maschili incontrati durante la sua vita, interpretati da Cristiano Arsì.

E’ uno spettacolo fatto di aspettative, di frasi dette e ridette, come un disco rotto, come la locandina dello spettacolo, che è già tutto un programma…

“Me pari Walter” è uno status mentale, un modo per guardare in faccia i successi e le fragilità che ci appartengono, i sogni infranti e ricostruiti perfettamente orchestrato dalla regista Giuditta Di Chiara.



ME PARI WALTER Data unica 20 aprile 2022 ore 21.00

Teatro Petrolini Via Rubattino 5 Roma

Per info e prenotazione: Tel: 065757488