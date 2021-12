Al teatro lo spazio "Uomini da marciapiede"

Dal 2 al 12 dicembre sul palcoscenico del Teatro Lo Spazio si anima UOMINI DA MARCIAPIEDE, intenso e toccante spettacolo scritto e diretto da Pino Ammendola.

Una storia di solitudini, di vite ai margini, di diversità e di forte sensibilità, intessuta di lacerante ironia.

In una notte desolatamente deserta, tre uomini ‘battono’ lungo un viale. Sono uomini soli, abbandonati al loro destino, emblema di una umanità dolente e disperata, ‘battono’, più per cercare compagnia, che per il vil danaro.

Nella strada periferica, ai margini della città, essi stessi sono al margine di tutto, persino della loro sessualità. Nessuno si ferma, nessuno vuole più la napoletana estroversa di Pino, la tenera ‘barbie’ di Ciccio, la ‘macha’ borchiata di Pietro, nemmeno una macchina che passa, anche la città sembra dimostrare la propria indifferenza alle tre ‘strambe’ passeggiatrici che all’inizio ne ridono, ma poi se ne chiedono il motivo, vomitandosi addosso le proprie nevrosi, scatenando situazioni di parossistica comicità.



In occasione del compleanno dell’autore, regista ed interprete Pino Ammendola, per festeggiare i suoi 70 anni e celebrare i suoi circa 50 anni di carriera, l’incasso della Prima del 2 dicembre sarà devoluto in beneficenza ad Emergency.