Al teatro Lo Spazio "Il rimpiazzo" con la regia di Federico Le Pera

Debutta in prima nazionale al Teatro Lo Spazio di Roma, dal 7 al 17 ottobre, inaugurando la stagione, IL RIMPIAZZO, spettacolo liberamente tratto dal romanzo “Il Sostituto” di David Nicholls e adattato per la scena da Giulia Fiume con la regia di Federico Le Pera.



“Nella vita, ciascuno di noi spera, alcuni credono ed altri ancora pregano.?E, ad occasione, “Il fine giustifica i mezzi “ , come disse Machiavelli.?Affermazione vera, seppur dura e cruda”_ annota Federico Le Pera. “ Ed anche questa pare valga per tutti, al fine di raggiungere l’obiettivo prefissato. E proprio attorno a questa considerazione orbitano credenze, religioni, coperture, “mezzucci”, “magie” come dice Cotrone ne “I Giganti della Montagna” di Luigi Pirandello: chi aspira alto, è pronto a tutto.?Così i nostri personaggi innescano una realtà che mostra gli aspetti più oscuri e pre-meditatori, ma anche nobili e romantici, dell’ umano.?La storia, il mestiere, la città, il tempo e costumi, sono solo un pretesto per raccontare questa meravigliosa storia, che fa risuonare le parti sensibili di tutti.”

