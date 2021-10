Al teatro de' servi si riaccendono le luci ( e ombre) della ribalta

Sul palcoscenico del Teatro de’ Servi, dal 7 al 24 ottobre, a grande richiesta, dopo l’interruzione forzata dello scorso anno, si riaccendono le LUCI (ED OMBRE) DELLA RIBALTA, spettacolo diretto da Leonardo Buttaroni e interpretato da Marco Zordan, Yaser Mohamed, Emiliano Morana, Ernenegildo Marciante.

In un ritmo vorticoso tanti personaggi si affacciano sulla scena portando le fragilità, le stranezze, le bizze degli attori e mettendo in discussione il mondo del teatro. Si incontrano attori alle prese con gli ultimi preparativi prima dello spettacolo, altri che subiscono le follie e gli isterismi di un regista, la grottesca storia di un suicidio non ancora avvenuto, uomini venuti dal futuro. Il tutto su un palcoscenico, tra realtà ed illusione teatrale.

Una divertente e paradossale commedia satirica in cui il pubblico non può non sentirsi direttamente coinvolto, in un’atmosfera irriverente, grottesca, poetica.



Dopo il grande successo di “39 Scalini”, che ha superato le cento repliche, Leonardo Buttaroni torna a dirigere lo stesso cast per “Luci (e ombre) della ribalta” (La ballade des planches) di Jean-Paul Alègre, rappresentato per la prima volta nel 1997 a Friburgo (Germania). Il testo è stato ripreso poi da 250 compagnie.

