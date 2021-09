Al Parco dell'Appia Antica, dal 4 settembre, X edizione del festival d'arte Per Appiam

Orario non disponibile

Primo compleanno a doppia cifra di Per Appiam, l’ormai consueto festival internazionale d’arte, che quest’anno celebra la sua X edizione con un programma particolarmente ricco di eventi e ospiti.



L’appuntamento è dal 4 al 19 settembre, come sempre all’interno del Parco Regionale dell'Appia Antica, dove gli spazi dell’ex Cartiera Latina saranno animati da mostre, concerti, spettacoli e incontri incentrati sul tema “Psiche e arte. La rivolta del pensiero per immagini”.



La manifestazione è organizzata dall’associazione Ipazia Immaginepensiero, beneficia del patrocinio dell’Assessorato alla Crescita Culturale del Comune di Roma e della Regione Lazio, ed è curata dalla pittrice Roberta Pugno.



Nel corso del festival, all’interno della Sala Nagasawa, sarà possibile visitare le mostre personali di Roberta Pugno e Paolo Camiz e la collettiva di Daniele Giacomini, Ambra Graziani, Fabio Pagliarin, Stefania Panelli, Maria Grazia Perrelli, Simona Rapanà e Spiritree. Il 12 settembre è in programma un omaggio a Riccardo Marchetti.

