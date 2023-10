Al Jerò Time of My Life di Holly’s Good

Riparte in grande stile la stagione del Jerò di Ponte Milvio che martedì 10 ottobre presenterà in anteprima nazionale il dinner show “Time of My Life – Dirty Dancing Edition”, sotto la direzione artistica della vulcanica showgirl e coreografa Holly’s Good, coadiuvata dal corpo di ballo delle sue affascinanti Good Girls.

Lo spettacolo verrà riproposto in ulteriori tre date: il successivo 24 ottobre e a novembre martedì 7 e martedì 21.

Un musical in una versione nuova, in due atti che ripropone e rivisita il celebre film “Dirty Dancing – Balli Proibiti”, riadattato per essere portato in scena in un nuovo contesto, quello del dinner show appunto, che si sta contrapponendo alla carenza di palchi e di teatri in città. Il pubblico richiede sempre più spettacoli innovativi e di qualità, ed è per questo che la celebre coreografa e regina del burlesque riconosciuta ed incoronata a livello mondiale, si è gettata in questa nuova sfida.

Holly’s Good ha, infatti, riadattato i grandi musical per un’esperienza immersiva da offrire al pubblico, in una serata unica, dove lo spettatore potrà toccare con mano le coreografie, tutte create site-specific appositamente per gli spazi del Jerò, che ben si sposano con la vena creativa della poliedrica e determinata artista.

Sotto l’attenta guida di Holly’s Good un corpo di ballo di professionisti, ci riporterà nella “bollente estate” del 1963 per rivivere gli attimi cult della splendida pellicola. Un villaggio vacanze, una famiglia in vacanza, un gruppo di ballerini animatori, amori che nascono, problemi inattesi, uno spettacolo che sembra saltare ed invece… la storia è nota a tutti

Ad interpretare i protagonisti il celebre coreografo e ballerino Gabriele Riccio che sarà il bel tenebroso Johnny, Ludovica Speranza che interpreterà la tenera e determinata Baby, Beatrice D’Alessandro sarà Penny, Monica Guida, invece Lisa. Il corpo di ballo al maschile sarà formato da Jose Diamante e da Alessandro Giofrè.

I due quadri che formano lo show saranno i momenti salienti di Dirty Dancing, in un crescendo spettacolare che culminerà nell’ultracelebre ballo acrobatico finale.

Uno spettacolo unico, che sarà presentato al pubblico per la prima volta il prossimo 10 ottobre che rappresenta l’ultima fatica artistica di Holly’s Good e del suo corpo di ballo di professioniste le Good Girls. Due atti che rappresentano la “nuova frontiera” del live show, pensati appositamente per il Jerò, per regalare al pubblico presente una serata di intrattenimento di altissimo livello, eseguito da professionisti del ballo e della danza, che nulla ha da invidiare ad uno spettacolo su un palco classico.

Una prima che non vi lascerà incollati alle sedie e che sarà difficile non ballare e cantare insieme ai protagonisti in pista.