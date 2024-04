Al III Extramondi al Teatro Flavio

La sera di domenica 5 maggio, a Roma, nell’ambito della III rassegna - patrocinata dal SNCCI - Extramondi (rivolta ai nuovi territori del cinema fantastico italiano che si svolge al Cinema Teatro Flavio), sarà dedicata una retrospettiva al percorso registico di Michele Pastrello, regista e autore veneto-friulano che, nel corso di più di una decina d’anni, ha attraversato il cinema fantastico declinandolo in varie forme: dalla fiaba psicofantasy, al viaggio onirico fino al thriller con venature horror.

La sera di chiusura della rassegna, quindi, il regista sarà presente in sala per presentare 3 sue opere, tra cui una ("1485Khz") in anteprima:



Si comincerà alle ore 19 con "Inmusclâ", del 2023, un dramma onirico e misterico, dai toni contemplativi, che oltre ad essere stato distribuito on demand su Chili ha fatto anche un’incursione in varie sale cinematografiche a nord-est. Il mediometraggio, applaudito dalla critica, narra la storia di una donna che sta per compiere un misterioso viaggio a piedi, in una natura invernale spopolata, glaciale e inospitale. Quello che pare un percorso che la conduce a perdersi, si rivelerà invece un cammino dentro un’imperscrutabile dimensione che le appartiene. Una dimensione dove ciò che minacciosamente la circonda non è quello che sembra. La voce narrante del film, in parlata clautana, è della poetessa Bianca Borsatti.



A seguire sarà proiettato "Ultracorpo", del 2011, con l'attore Diego Pagotto, un drama dark sulla paranoia e alterazioni visti attraverso gli occhi del protagonista, convinto che stia per accadere qualcosa al suo corpo. Al tempo fu programmato al Future Film Festival di bologna.



A concludere sarà proiettato in anteprima assoluta "1485Khz", un cortometraggio in cui, dietro la facciata della ghost story con riferimenti all’«evp», si cela in filigrana una riflessione socio-politica. Il film racconta la storia di una addetta alle pulizie sull’orlo del licenziamento che si trova vincolata a recarsi a pulire una casa proletaria in un luogo sperduto, in montagna. Prima di lei era stata mandata in loco una collega extracomunitaria, di cui si son perse le tracce. Una volta giunta a destinazione, al buio per via delle tapparelle sigillate, si imbatte in un misterioso vecchio volume di un fisico teutonico: il luogo si rivela sinistro oltre che isolato.



La rassegna sul cinema fantastico Extramondi, diretta da Matteo Scarfò, patrocinata dal SNCCI regione Lazio, si apre il 2 maggio in quel del Teatro Flavio (zona Colosseo) ed è a ingresso libero. Oltre a Pastrello, ospiti dell’evento nei vari giorni ci saranno - ad accompagnare le loro opere - tra gli altri, i registi Grazia Tricarico, Alessandra Pescetta, Aldo Iuliano oltre a Sergio Stivaletti e Fabio Frizzi e allo scrittore romano Sandro Battisti.