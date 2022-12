Al Bano canta alla Sala Umberto

Al Bano canta a Roma mercoledì 14 dicembre. Appuntamento alla Sala Umberto, in via della Mercede 50, nel centro della Capitale. L’evento è organizzato dal Rotary Club Capitale con l’obiettivo di perseguire un obiettivo benefico. Infatti il ricavato della serata andrà totalmente in beneficenza.

Dal Rotary fanno sapere che Al Bano non percepirà alcuna retribuzione per l’esibizione. Il cantautore dona se stesso per una iniziativa nella quale l’intero ricavato sarà devoluto al progetto “End polio now”, con cui il Rotary, a livello mondiale, si batte per l’eradicazione della polio. Eradicare la poliomelite è uno degli impegni più significativi e lunghi dell’associazione, che ha aiutato ad immunizzare oltre 2,5 miliardi di bambini contro la polio in 122 Paesi, riducendo i casi del 99,9 per cento in tutto il mondo.

Non solo perché Rotary e Al Bano tendono una mano anche alla città di Roma visto che, un’altra parte del ricavato, verrà invece donata alle associazioni del territorio per donare pasti caldi ai clochard della città. L’evento è aperto al pubblico.

Foto dal profilo Instagram @albano_official