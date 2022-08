Aka 7even, summer tour a due passi dal mare

Aka 7even, dopo la vittoria come Best Italian Act agli MTV EMAS, il debutto sul palco dell’Ariston e la recente nomina di cantante italiano preferito ai Nickelodeon KCA 2022, porta live i suoi brani al Castello di Santa Severa.

Il 17 agosto, alle 21, il cantante sarà protagonista della manifestazione "Sotto il cielo di Santa Severa". Con lui sul palco a due passi dal mare, ci saranno ballerini, una band e lo stesso artista suonerò più strumenti. Non mancheranno effetti scenografici, con un mood da show americano.

"Dato che la musica per me è condivisione - ha detto Aka 7even - per le prime date ho scelto come opening act artisti che provengono dall’esperienza del talent, perché l’idea di poter coronare il sogno di un ragazzo di esibirsi su un palco vero mi rende super felice. Sul palco con me ci saranno inoltre degli ospiti, artisti con cui avrei da sempre voluto collaborare”.