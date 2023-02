Aikido e Sake: evento e degustazione a Roma

Sabato 11 Febbraio alle 18.30 in quel piccolo angolo di Giappone in via Kossuth che è il Takemusu Dojo si apriranno le porte ad un mondo delicato di sapori, emozioni e orizzonti lontani che si avvicinano sempre di più.

L’evento inizierà con una sessione speciale di Aikido tenuta dal Maestro Carlo Cocorullo alla scoperta di uno stato interno di armonia e riflessione sulla consapevolezza del proprio corpo. A seguire la degustazione guidata dalla sommelier giapponese Kana Cappelli che porterà per mano gli ospiti tra i gusti del vero sake in una dimensione di conoscenza e realizzazione di un mondo a quattordicimila chilometri da Roma.

“Ho sempre pensato al sake come a qualcosa che gli occidentali non avrebbero mai capito, poi ho incontrato Kana Cappelli di Shibata-ya e ho realizzato che era arrivato il momento di portare il vero sake a Roma, così ho aperto le porte del mio dojo a questa vera eccellenza del Sake in Occidente”, ha detto Carlo Cocorullo)

Aikido a Roma, il Takemusu Dojo di Carlo Cocorullo

Carlo Cocorullo, V Dan e Maestro di Aikido ha fondato il suo dojo otto anni fa e da allora è stato sempre in prima linea nella promozione di quella che è la vera anima di un posto poliedrico in cui praticare arti marziali, scoprire le mille sfumature del Giappone tra cultura, teatro Kyogen, Ikebana e altro. Contenitore di concept, eventi, exhibit e laboratori incentrati sul mondo nipponico, il Takemusu Dojo è il posto perfetto per un evento all’insegna delle arti marziali e del Sakè. Basta varcare la soglia, sfiorare la delicatezza delle porte in carta di riso per sentire nel profondo le meraviglie di un mondo lontanissimo