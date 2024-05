Agri Country Fair 2024

La fiera del Vivere Country e delle Passioni Green a Santa Maria di Galeria (RM) dal 31 maggio al 2 giugno per tre giorni all'insegna del divertimento all'aria aperta. Tante divertenti attività in una location incantata a Roma nord.



Cosa troverai:

Street Food

Animali in Fattoria e Falconeria

Area Mercato con Produttori Locali

Show dei Butteri

Battesimo della Sella

Sport all'Aria Aperta

Corsi, Dimostrazioni e Workshop

Numerose Attività

Picnic al Tramonto (dalle ore 19:00)

INGRESSO GRATUITO

Ti aspettiamo dal 31/05 al 02/06 in Via di Santa Maria di Galeria 4, 00123 RM.

- Pianifica la Tua Visita:

Quando: dal 31 Maggio al 2 Giugno 2024

Dove: Santa Maria di Galeria 00123 (RM), di fronte all'antico borgo

Orari: dalle ore 10:00 alle ore 22:00

Stazione Treno più vicina: Stazione Olgiata



- Per info contattare: 351-6628148 / 347-3913436



Vi aspettiamo ad Agri Country Fair!