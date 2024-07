Ágrapha, mostra di Virginia Lorenzetti

Curva Pura è lieta di presentare, "Ágrapha", la personale romana di Virginia Lorenzetti a cura di andrea romagnoli e con testo di angelica speroni.

La mostra, include una selezione degli ultimi lavori della giovane artista emergente, studiati per un intervento site specific a Curva Pura.

I concetti di evoluzione e trasformazione sono alla base del sua ricerca, sia a livello concettuale che formale. Lo studio costante e la documentazione dei processi legati alla trasformazione della materia – le fibre vegetali e i colori di derivazione naturale –costituiscono il principale stimolo creativo; questa pratica porta l’artista a confrontarsi con l’imprevedibilità dei risultati e a riflettere

sulla relatività del tempo e dello spazio in cui la materia si trasforma.

Scrive Speroni:

"la ricerca di Virginia Lorenzetti non cerca di estrapolare nulla, ma assume «come proprio compito la sostanziale ambiguità del linguaggio» (Eco, 1997) operando uno svuotamento del contenuto semantico della parola che si traduce in segno, forme organiche o simboli grafici e che sta a noi interpretare. D’altronde, l’artista crea una possibilità, ma chi la custodisce e prolunga l’atto creativo è il fruitore."



Bio

Virginia Lorenzetti (n. 1998) è un’artista italiana. Vive e lavora a Dresda (Germania).

Nel 2023 consegue il diploma di laurea magistrale in Grafica d’Arte all’Accademia di Belle Arti di Roma. Attualmente è studentessa Master post-graduate presso la Hochschule für Bildende Künste

Dresden con la Prof.ssa Anne Neukamp.

Ha partecipato vari progetti e mostre in Italia e all’estero, esponendo in diverse città tra cui Roma, Torino, Bruxelles, Dublino, Atene, Dresda, Berlino e Budapest. Nel 2021 vince il primo premio del concorso “Il Ventaglio del Presidente - XIV edizione”.



La mostra sarà visitabile fino al 6 settembre.



Info



Fino al 6 settembre 2024

Orari: martedì e giovedì dalle ore 18:30 e su appuntamento - prenotare via mail curvapura@gmail.com o whatsapp 3289228797 - 3314243004

Curva Pura

Via Giuseppe Acerbi, 1a - Roma

curvapura@gmail.com