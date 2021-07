Agosto con i botti a Cinecittà World, appuntamenti imperdibili e tanto divertimento

Per chi rimane in città o trascorre le vacanze a Roma agosto sarà un mese ricco di eventi a Cinecittà World.

Si parte con il botto, dal 7 al 15 agosto arriva “Stelle di Fuoco”, il Campionato Italiano di Fuochi d'Artificio. Le migliori aziende pirotecniche italiane si sfidano in 18 spettacoli in 9 giorni di gara con 8 squadre concorrenti, che ogni sera dalle 22,30 circa si esibiranno regalando performance uniche nel cielo di Roma. Complessivamente saranno sparati oltre 115mila colpi, ovvero 3 tonnellate di materiale, con fuochi alti oltre 300 metri equivalenti alla potenza di 300.000 lampadine accese. L’apocalisse sta per arrivare sul cielo di Roma.

Oltre ai botti le note musicali. Sempre dal 7 e fino al 22 agosto tutte le sere, dalle 20, un grande concerto sotto il cielo stellato della Cinecittà Street. Musica dal vivo con la grande Red's Band: Jazz, Soul, Rhythm & blues e tanto altro per passare le serate estive nel parco divertimenti del Cinema e della Tv di Roma all'insegna della buona musica live.

Dalla musica ai concorsi di bellezza, il 28 è di scena Missblumare Roma 2021: 30 bellissime modelle sfileranno nel parco per contendersi il titolo.

Per chi vuole rilassarsi nell’acqua e prendere il sole c’è la Cinepiscina, con il grande maxi schermo, dove giocare, nuotare, assistere a film o programmi televisivi, con animazione e musica; per chi, invece, vuole rinfrescarsi sulla neve c’è il Regno del Ghiaccio, con 5 attrazioni, per vivere la sensazione di trascorrere una giornata invernale in piena estate.

La stagione di apertura si estenderà sino al 9 Gennaio 2022. I prezzi: Ingresso €27, ridotto fino a 140cm €22, Abbonamento annuale da €59, Pacchetto 2 gg parco + Hotel €49, acquistabile anche tramite il Bonus Vacanze. Ingresso Roma World €15

Biglietti e informazioni complete su www.cinecittaworld.it



