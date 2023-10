Al Teatro Ambra Jovinelli Agosto a Osage County con Filippo Dini, Anna Bonaiuto e Manuela Mandracchia

Ogni famiglia è composta da persone che fanno errori, che convivono con le loro frustrazioni, che hanno a che fare con momenti divertenti e altri decisamente più duri.

Il successo di una commedia amara e cinica come "Agosto a Osage County", forse è dovuto proprio alla capacità di riuscire a tenere insieme tutti questi elementi. Questa storia crudele e sarcastica, ma anche capace di far ridere, appassiona gli spettatori che assistono a questo mondo dove sono messi in scena rancori e ipocrisie. "Agosto a Osage County" è una commedia che ruba l titolo a una poesia di Howard Starks (alla cui memoria l’autore dedica questa storia), che racconta di una veglia per un’anziana signora morente. Intorno a lei si riuniscono i suoi cari e le parlano e la ricordano con amore e riconoscenza.

Se volete assistere a scontri, vendette, tra i membri di una grande famiglia dove regna una matriarca malata di cancro, perfida e dipendente dai medicinali, che non fa altro che confrontarsi violentemente con tutti, per prime le sue figlie

Avrete così la possibilità di assistere all'odio furioso di casa Weston, che è stato fomentato dai personali fallimenti, dalle invidie e dalle delusioni, dove rabbia e aggressione sembrano essere gli unici linguaggi per comunicare. "Agosto a Osage County" è un dramma borghese di Tracy Letts, pluripremiato, che ha ricevuto il Premio Pulitzer per la drammaturgia nel 2008 e che nel 2014 ha avuto anche una versione cinematografica di successo, candidato a due Oscar, con Meryl Streep e Julia Roberts.

A dirigere la prima versione italiana, dove sono in scena personaggi indimenticabili e momenti di autentica crudeltà, è Filippo Dini. Un'opera corale, con dodici attori, dove anche l'imponente scenografia, la casa, ha un suo respiro ed è parte integrante del racconto, dove l'aridità del contesto, l'estate afosa delle Grandi Pianure dell'Oklahoma, si specchia con quella interiore dei protagonisti.

"Agosto a Osage County", regia Filippo Dini con Anna Bonaiuto, Manuela Mandracchia, Filippo Dini, Fabrizio Contri, Orietta Notari, Andrea Di Casa, Fulvio Pepe, Stefania Medri, Valeria Angelozzi, Edoardo Sorgente, Caterina Tieghi, Valentina Spaletta Tavella

