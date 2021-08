A Castel Romano i corsi di agility dog

Ogni domenica dal 22 agosto al 19 settembre, gli amici a quattro zampe saranno i protagonisti di Castel Romano Designer Outlet con corsi gratuiti per tutti i cani.

L’agility dog è una vera e propria disciplina sportiva cinofila, dove i cani devono affrontare un percorso a ostacoli nel minor tempo possibile: un’attività adatta ad ogni tipo di cane che non solo aiuta l’agilità, ma fa vincere qualche insicurezza ai nostri amici a quattro zampe.

Il "corso di formazione" gratuito si svolge ogni domenica a Castel Romano Designer Outlet presso l’area cani in Piazza del Colosseo (Elefante). I corsi sono tenuti da Gerardo Genovese, addestratore cinofilo della scuola Torre del Vajanico, che insegnerà ai cani - accompagnati dai loro padroni - come sviluppare le proprie capacità in un percorso di tunnel, rampe e salto a ostacoli. Al termine della sessione tutti gli amici a quattro zampe riceveranno un attestato di partecipazione e un omaggio goloso da mordicchiare, a cura di Animalmania Group.

Si possono prenotare sessioni di addestramento di 30 minuti dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 17.00 al link https://www.mcarthurglen.com/outlets/it/it/designer-outlet-castel-romano/novita/dog-training/ specificando caratteristiche del cane e orario di preferenza.

Si può anche prenotare la lezione sul posto il giorno dell’evento, portando con se guinzaglio (1,5 m), museruola e sacchetti igienici.

