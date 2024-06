"Aggro Dr1ft" di Harmony Korine a Il Cinema in piazza

Il Cinema in Piazza è tornato anche al Parco della Cervelletta, il film che inaugura la stagione a Tor Sapienza sarà "Aggro Dr1ft" di Harmony Korine.

Dopo il successo della scorsa edizione, l’evento organizzato e promosso dalla Fondazione Piccolo America compie dieci anni e festeggia questo importante anniversario rinnovando un’offerta culturale che guarda al grande cinema del passato e, attenta al patrimonio dei nostri tempi, propone nuove opere indipendenti italiane e internazionali, coinvolgendo ospiti da tutto il mondo.

Appuntamento al Parco della Cervelletta il 6 giugno, alle 21,15, con il film del 2023 da 80 minuti. Il film è proiettato in lingua originale sottotitolati ed è ad ingresso libero e gratuito.

Il programma del Cinema in piazza 2024 prevede complessivamente: 85 proiezioni, 22 incontri speciali, di cui 3 al Cinema Troisi, e 12 retrospettive, per un’edizione de Il Cinema in Piazza che prosegue l’impegno nell’offrire agli spettatori l’opportunità di conoscere opere mai distribuite sul grande schermo e riscoprire i grandi classici.