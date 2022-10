"Agamennone" nella potente versione di Ghiannis Ritsos al Teatro Arcobaleno

Il Teatro Arcobaleno (Centro Stabile del Classico), riconosciuto dal Ministero della Cultura e la Compagnia Castalia, considerata una delle Compagnie Teatrali più prestigiose nell’allestimento di opere classiche, insieme al loro Direttore Artistico, Vincenzo Zingaro, festeggiano 30 anni di attività.

La Stagione 2022/2023 partirà dal 21 ottobre e si concluderà il 7 maggio. Gli spettacoli programmati affronteranno pagine straordinarie del Teatro e della Letteratura, portate in scena da grandi interpreti e da giovani artisti di comprovata qualità, in un'alternanza che, nella sua molteplicità di linguaggi e nella sua diversa sensibilità generazionale, offre una visione nuova ed originale dei classici, attraverso chiavi espressive particolarmente coinvolgenti ed emozionanti anche per i più giovani.

Dall’11 al 27 novembre, Massimo Venturiello, grande interprete del Teatro italiano, dirige ed interpreta un nuovo allestimento della tragedia "Agamennone" nella potente versione di Ghiannis Ritsos, considerato uno dei più grandi poeti greci del ventesimo secolo, in uno spettacolo di grande impatto emotivo. In scena con Venturiello, Carlotta Procino, Carolina Sisto, Carmine Cacciola, Davide Montalbano, Francesco Nuzzi, Giacomo Rasetti. Partendo da Eschilo, Ritsos, perseguitato per le sue idee progressiste, compie un lavoro di modernizzazione, evidenziando nuove prospettive nelle azioni dei protagonisti. Agamennone, nostro contemporaneo, la cui nota arroganza ha ora ceduto il passo a una dolente umanità, riflette sulle conseguenze della guerra, sull’ineluttabilità del destino, sul senso della Storia.