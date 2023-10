Erotic lunch "Afrodisia"

Con “Afrodisia” Erotic Lunch celebra la sensualità attraverso i cibi che accendono il desiderio e chiude questa stagione della trilogia del piacere. Dopo l'esplorazione seducente de “I cinque sensi” e le tentazioni de “I frutti proibiti”, per finire sarà l'imprevisto stupore dei cibi afrodisiaci ad avvolgere e conquistare, in un clima caldo e intimo, i commensali.

Sabato 16 dicembre alle ore 20.30, al Teatro Arciliuto di Roma (piazza Montevecchio n. 5), il gioco della seduzione, con eleganza, si offrirà attraverso una cena lussuriosa e goduriosa. A dominare sarà il potere del cibo e dei suoi magici effetti. Pozioni ed incantesimi, inganni gastronomici e labirinti. Il mistero delle suggestioni erotiche si accenderà attraverso una narrazione piccante che, con performance teatrali, reading sensuali, musica, danza e burlesque, accompagnerà le cinque portate più eccitanti della città eterna. L'ospite è invitato ad abbandonarsi. A vivere il piacere del cibo assaporandone gli effetti, le sensazioni, le emozioni. A godere del senso di libertà. A lasciarsi andare alle provocanti sinuosità del cibo. A farsi attraversare dall'ebrezza dell'arcano. Ad arrendersi all'ammaliante richiamo di “Afrodisia”. Con Erotic Lunch si assapora l'inebriante forza dell'ignoto. Ci si immergere in un travolgente percorso sensoriale. Si servono pregiate pietanze, golosi assaggi, indimenticabili piaceri gastronomici. Il cibo non viene semplicemente gustato, ma è parte di un intreccio armonioso che richiama bisogni e desideri.

“Erotic Lunch - spiega la regista Senith - attraverso le arti della gastronomia e dell’erotismo, riesce a convertire il bisogno in lusso. Il commensale è invitato nella nostra alcova, e qui può lentamente riprendere il controllo del suo tempo, in un ascolto intimo alla riscoperta del piacere. Una riscoperta guidata da cibo e parole”. Il cibo non è mai stato così seducente: la presentazione solletica il palato, le salse stuzzicano i sensi, mentre gli ingredienti afrodisiaci spalancano le porte della lussuria.

La drammaturgia del gusto servita in cinque portate è curata da Anna Lucia Santoni e impreziosita dalla proposta vini della cantina San Lorenzo Antico.

La drammaturgia teatrale vede protagonisti gli artisti Black Angel, Daina, Dylan, Electra, Shimmering Ligth e la stessa Senith, insieme a nuovi affascinanti performer che arricchiscono il cast di Erotic Lunch.

Il contributo per la cena-spettacolo è di 55 euro, ma è possibile ottenere uno sconto del 10% per festeggiare l'ampliamento del cast, che sale al 15% sull'acquisto del singolo spettacolo se si prenota entro 10 giorni prima dell'evento. È obbligatoria la prenotazione online sul sito web www.eroticlunch.it, info al +39 3392285458.