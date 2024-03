Africa Festival a Snodo Mandrione

Il 7 aprile a Snodo Mandrione, dalle 12 alle 21, cisi può immergere nell'Africa Festival.



Gustare autentici sapori con il cibo africano, vibrare con spettacoli di musica e percussioni, emozionarsi con uno spettacolo teatrale e divertirai i più piccoli con attività speciali. Un'esperienza multisensoriale che celebra la ricca cultura africana!



NEL VILLAGGIO



** Cibo Africano

Assapora la magia culinaria dell’Africa, un esempio di ciò che assaggerete:

Zighinì Etiope

Samosas

Pollo Yassa

Bolos de coco

…

e molto altro



** Cerimonia del Caffè

Inizia con la tostatura dei chicchi, riempiendo l'aria di fragranza. La preparazione è una danza, lenta e coinvolgente.?La degustazione è un viaggio sensoriale, dove ogni sorso racconta storie di antiche tradizioni e condivisione.?Un'esperienza avvolgente che unisce cuore, mente e spirito.



** Cerimonia del tè Tuareg

Immergiti nella cerimonia del tè dei Tuareg curata con maestria da Ibtissam Karti. Accogliere un ospite è un'arte raffinata che richiede una cerimonia orchestrata con cura, in un'atmosfera calda e rilassante. Il tè nel deserto per gli uomini blu è un rito sacro, servito tre volte: la I° amara come la vita, la II° forte e dolce come l'amore, la III° leggera come il soffio della morte. Un'esperienza unica di tempo e condivisione.



** KidsLab

laboratori creativi a partire dai 3 anni?A cura di Tatiana Gargiulo Indipendent Usborne Organiser, Charlie personal BookShopper in Partnership with Usborne, IO LEGGO Inglese - In partnership with Usborn



** Face Painting

Due truccatrici professioniste vi truccheranno per l'occasione



** Market

Piccolo market di oggettistica africana e non solo



** Dalle 13:00 alle 19:00 Spettacolo e animazione a cura di SUNU AFRICA

Il gruppo senegalese SUNU AFRICA propone la cultura africana, in particolare le danze rituali, i ritmi, la tradizione orale, i costumi e le simbologie ancestrali del west Africa.



GLI SPETTACOLI



** Ore 13:30 Esibizione di Artale Djembè (palco interno)

L’ Artale Djembè Lab è un gruppo musicale che propone uno spettacolo di ritmi, suoni e canti di derivazione africana. Il gruppo è composto dai migliori percussionisti del laboratorio di djembè che si svolge presso il Ciac di Roma.?Il repertorio del gruppo si basa sui ritmi tradizionali dell’Africa dell’Ovest (Guinea, Mali, Senegal,..) rielaborati liberamente da Ruggero Artale in collaborazione con i componenti del gruppo stesso.



** Ore 15:00 Concerto Riversides musica lusofona (palco interno)?Emozioni vibranti nell'aria con la musica lusofona! Un concerto coinvolgente che trasporta gli spettatori attraverso i ritmi avvolgenti di paesi lusofoni come Capo Verde, Angola, Guinea-Bissau.?Dai suoni di morna ai beats festosi del kuduro, un'esperienza sonora unica che celebra la ricca diversità musicale dell'Africa lusofona.



** Ore 16:00 Teatro Women Crossing (palco interno)?Women Crossing mette in luce l’alterità femminile di mondi diversi.?«Le “Women Crossing” – scrive Alessandra Cutolo – raccontano il loro viaggio, ammassate su camion, pick up, jeep. Senza cibo e senz’acqua, raccontano la paura, minacciate, rinchiuse in ghetti e prigioni. Poi, liberate e comprate, raccontano il mare. La paura dell’immensità dell’acqua. Il sale che misto al gasolio corrode la pelle. Traghettate in maniera precaria, queste donne hanno raggiunto l’Italia. Con il tempo si sono riunite in un primo laboratorio a Roma per esplorare frammenti tratti da Romeo e Giulietta, invitate con questo pre-testo a esporre allo sguardo e all’esperienza delle altre, gli aspetti più significativi della propria vicenda. A loro, si uniscono oggi le donne del Centro di Accoglienza Straordinaria di Mugnano “Casa Sabali”, gestita da Cidis Onlus per dar vita a un racconto corale, che si fa pianto, riso, canto».

Spettacolo con offerta libera minimo 5 euro.



** Ore 17:00 Esibizione di danze folkloristiche marocchine (palco interno)?Lasciatevi avvolgere dalla magia del Marocco la vera anima di un popolo.?Esibizione di danze folkloristiche marocchine e mediorientali con Ibtissam.



** Ore 18:00 Laboratorio dimostrativo di percussioni di percussioni di Artale Djembè Lab a cura di Ruggero Artale (palco interno)

Per partecipare al laboratorio prenota il tuo Djembé chiamando al numero 3683342898?Partecipazione gratuita.



** Ore 19:00 concerto di Grupo CV Band (palco interno)

Preparatevi ad essere trasportati verso le spiagge sabbiose e le acque cristalline di Capo Verde con la straordinaria musica di questo gruppo!?Dal ritmo accattivante della morna alle vibrazioni festose del coladeira, ci immergeremo nella ricca tradizione musicale di queste incantevoli isole.



INGRESSO CON OFFERTA LIBERA?



PER MAGGIORI INFORMAZIONI?

Tel: + 39 351 8962922



