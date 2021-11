Dopo Milano Ljdia Musso in mostra a Roma con uno dei suoi scatti tratti dal progetto marginalità in occasione della mostra AFGHANISTAN

DALLA PARTE DI CHI NON HA VOCE

10-14 Novembre 2021

Galleria dei Miracoli"

Via del Corso, 528

(Zona Piazza del Popolo)

Roma

Inaugurazione giorno 10 ore 18:00

Dall’idea dell’artista Raoul Bendinelli @raoulblu , l’Associazione Culturale Test’Art @testartcultura , organizza a scopo interamente benefico, una vendita all’asta di opere messe a disposizione gratuitamente dagli artisti per la raccolta fondi destinati al CISDA @cisdaonlus (Coordinamento Italiano Sostegno Donne Afghane Onlus). L’obbiettivo è di rendere il mondo artistico parte attiva in questo momento così difficile per il popolo Afgano, con questo si vuole dare un aiuto concreto al CISDA che da anni opera in questo paese, per far fronte alle esigenze dei più dei deboli.



Durante i 5 giorni di esposizione i visitatori potranno acquistare le opere e sostenere la campagna di beneficenza.

