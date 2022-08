"Affacciati alla finestra", Maurizio Mattioli e Marco Tana sul palco del Lamaro

"Affacciati alla finestra", la rassegna culturale all’interno dei cortili e sotto le finestre dei palazzi di edilizia pubblica, ha previsto un evento speciale per la chiusura dell'edizione 2022: Venerdì 5 agosto, Maurizio Mattioli e Marco Tana saliranno sul palco del Lamaro a Cinecittà, in via Palmiro Togliatti,108.

Maurizio Mattioli inizia la sua carriera cinematografica già negli anni ‘70, arrivando complessivamente a circa 90 film per il grande schermo. A teatro lo ricordiamo soprattutto per il Rugantino con Valerio Mastrandrea e Sabrina Ferilli e in TV per le fiction Un Ciclone in Famiglia e I Cesaroni. Nel luglio 2014 ha ricevuto il riconoscimento speciale Leggio d'oro Alberto Sordi.

Lo spettacolo comico che porta in scena da anni insieme a Marko Tana, dall’inequivocabile titolo “Tana per Mattioli”, si basa sulle tecniche più classiche del cabaret dal vivo, come l’interazione e l’improvvisazione con il pubblico. Con i due artisti sul palco si alternano momenti di musica e poesia abbinati a sketch, monologhi e personaggi che vanno così a rendere completa l'ossatura della serata.

Uno show che non dà pause al sorriso e alla vera risata com’è naturale nella tradizione comica romana. Il sesso, l'amore, le donne, i nostri nonni, la vita quotidiana, l'attualità, la politica, sono tutti argomenti dai quali i due comici prendono spunti, rendendo tutto più leggero e facendo, in modo sarcastico, divertire il pubblico riflettendo.

"Affacciati alla finestra" è una rassegna promossa dall’Assessorato alle Politiche abitative della Regione Lazio e realizzato dall'Associazione Culturale Glicine, con la direzione artistica di Stefano Fabrizi, dedicato alla comicità.