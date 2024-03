Aerikón, in concerto al Cantiere la musica d'arte della Grecia

Una nuova realtà musicale si affaccia nella programmazione del Teatro Il Cantiere di Roma: gli Aerikón, trio di musicisti d’eccellenza con l’affascinante abilità di reinventare i brani tradizionali della Grecia con un sound nuovo ed evocativo, capace di unire suggestioni provenienti da mondi diversi. Composti da Ioanna Dimitrakaki (voce, chitarra), Licia Missori (pianoforte, seconda voce) e Daniele Ercoli (polistrumentista), gli Aerikón propongono un repertorio “reinventato” di canzoni greche tradizionali e contemporanee, unendo strumenti tradizionali (kaval, gaida, baglama) a sonorità classiche (pianoforte, chitarra, contrabbasso).



Nell’immaginario popolare delle campagne greche dell’antichità, da qualche parte tra i venti vivevano gli “aerikà”, spiriti presenti nell’aria che permettevano di udire strani suoni quando soffiava il vento. Gli Aerikón, “ascoltando” i venti che arrivano dalla Grecia, portano in Italia qualcosa dalla ricca tradizione musicale che viene dal profondo dei secoli di questo paese: la tradizione musicale del passato, ma anche del presente. Una musica che viene ascoltata, amata e anche ballata da tutti in Grecia anche oggi.



Molte tra le canzoni “reinventate” dagli Aerikón sono brani di genere èntechno (en+ techno, εν + τ?χνη = con + arte, quindi musica fatta con arte), i cui testi sono spesso basati sulle opere di famosi poeti greci. Emersa alla fine degli anni 50, l’arte della musica èntechno vide tra i suoi esponenti più importanti i compositori greci di fama mondiale Mikis Theodorakis e Manos Hatzidakis. Il genere continua un lungo viaggio con la nascita costante di nuovi artisti della "èntechno new wave" e poi dell’“èntechno moderno” fino ad oggi. Questo viaggio prende continuamente forme nuove, tra cui quella del progetto italo-greco degli Aerikón. Da non perdere.





Il concerto inizierà alle 21.