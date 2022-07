Adventureland Park: rafting per tutte le età a un'ora e mezza da Roma

L'Adventureland Park Cassino è il luogo dove sport e divertimento si fondono per divertire tutta la famiglia. Siamo a circa un'ora e mezza da Roma, in una grande area naturale dove svolgere tante attività tra cui soft rafting e power rafting.

Si sale a bordo dei gommoni Adventureland, in famiglia e con gli amici, e il divertimento è assicurato. Il rafting è uno sport adatto a tutte le età, le attività di rafting si dividono in diversi livelli, per rispondere alle esigenze di tutti.

Si può optare per una discesa di Soft Rafting alla quale possono partecipare i bambini dai 2 anni in su, che ha una durata di circa 1 ora e 15 minuti e viene effettuata anche in caso di pioggia. La partenza è preceduta da una briefing in cui la guida del Centro Rafting Adventureland insegna all’equipaggio le semplici tecniche di conduzione e gli accorgimenti indispensabili a garantire la sicurezza dei partecipanti alla discesa.

In alternativa, c'è la discesa Rafting Power che regala un momento di spensieratezza in massima sicurezza e con guide certificate. Quindi preparatevi a pagaiare con energia, a bagnarvi completamente e a divertirvi alla grande. E’ possibile essere parte dell’equipaggio della discesa Rafting Power a partire dai 5 anni in su.

La discesa Rafting Power dura circa 2 ore e viene effettuata anche in caso di pioggia.

